وزير الصحة السوري: لا إصابات لدينا بفيروس كورونا

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي أن نتائج جميع الاختبارات التي أجرتها مخابر الصحة العامة حتى هذه اللحظة كانت سلبية ولم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا.





وأشار يازجي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، السبت، إلى الاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية ورفع الجاهزية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه إلى جانب مشفى "الزبداني" الوطني الذي تم تخصيصه كمركز للعزل مع طاقم طبي متكامل؛ فإن وزارة الصحة تعمل أيضا على رفع جاهزية أماكن أخرى من أجل الحجر للسوريين القادمين من دول فيها إصابات ووضعهم فيها لمدة 14 يوما وأخذ العينات اللازمة لتحليلها بمخبر الوزارة والتدقيق بحالتهم للاطمئنان عليهم بشكل كامل ودوري، وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ليكون هناك تكامل تام لعملية التصدي لفيروس كورونا من خلال وضع ضوابط لبقاء المواطنين في المنازل من أجل عدم حصول أي إصابات أو انتشار لهذا المرض في أي مرحلة من المراحل.



