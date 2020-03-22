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منوعات

من أجل اصطياد عريس.. تعليمات صادمة من أب لابنته في كتب كتاب .. شاهد

الأحد 22/مارس/2020 - 02:57 ص
تعليمات أب لابنته
تعليمات أب لابنته لاصطياد عريس
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عزة عاطف

على مر سنوات تداول الكثيرون معتقدًا شائعًا بأن الفتيات تتجهز وتتزين للأفراح من أجل "اصطياد عريس مناسب" بينما يذهب الشاب مع أمه لتختار له عروسا على ذوقها أو "حلوة رقصت أمامها".

           

انتشر مقطع مثير للدهشة على موقع الفيديوهات تيك توك TikTok لأب تجهز وابنته للذهاب إلى حفل زفاف لكنه أعطاها بعض النصائح الغريبة في درس مثير للسخرية.

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يقول الأب في الفيديو لابنته: "دودو.. احنا دلوقتي رايحين كتب كتاب.. خدي تعليمات كتب الكتاب":

1.     "الواد اللي قاعد جنب أمه مالناش دعوة بيه"!

2.     "الواد اللي مطول شعره أو رابطه بتوكة مالناش دعوة بيه"!

3.     الواد اللي تلاقيه مالي نفسه كدة ومريش هنركز عليه مع بعض أنا وانتي"!

 

وقد أثار مقطع الفيديو سخرية رواد مواقع التواصل بعدما تم تداوله على نطاق واسع على السوشيال ميديا.

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