تداعيات كورونا.. ألمانيا تعد ميزانية تكميلية بقيمة 150 مليار يورو

قال وزير المالية الألماني "أولاف شولتس" اليوم إن الحكومة تعكف على وضع ميزانية تكميلية بقيمة 150 مليار يورو (160 مليار دولار) في إطار حزمة تمويل أكبر لمواجهة الضرر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.





وأضاف "أولاف شولتس" في تصريح صحفي له: "مئة وخمسون مليار مبلغ كبير لكنه يعطينا المرونة التي نحتاج إليها الآن"، وذلك في خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".





وتابع شولتس في إفادة صحفية مقتضبة "وعلاوة على ذلك نمهد الطريق أمام مختلف المؤسسات الأخرى في بلادنا لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار في شركاتنا... من المهم إرسال رسالة واضحة وقوية من البداية".