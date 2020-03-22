AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تداعيات كورونا.. ألمانيا تعد ميزانية تكميلية بقيمة 150 مليار يورو

الأحد 22/مارس/2020 - 03:01 ص
وزير المالية الألماني
وزير المالية الألماني "أولاف شولتس"
Advertisements
وكالات
قال وزير المالية الألماني "أولاف شولتس" اليوم إن الحكومة تعكف على وضع ميزانية تكميلية بقيمة 150 مليار يورو (160 مليار دولار) في إطار حزمة تمويل أكبر لمواجهة الضرر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف "أولاف شولتس" في تصريح صحفي له: "مئة وخمسون مليار مبلغ كبير لكنه يعطينا المرونة التي نحتاج إليها الآن"، وذلك في خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتابع شولتس في إفادة صحفية مقتضبة "وعلاوة على ذلك نمهد الطريق أمام مختلف المؤسسات الأخرى في بلادنا لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار في شركاتنا... من المهم إرسال رسالة واضحة وقوية من البداية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا: نصف تريليون يورو للشركات المتضررة من فيروس كورونا

وزير ألماني يتعهد باستخدام البازوكا للتصدي لفيروس كورونا

بسبب كورونا.. ألمانيا تستدعي الاحتياط وتعلن تأهب الجيش

200 مليار دولار من الحكومة الإسبانية لدعم الاقتصاد بسبب كورونا

كندا تقرر إغلاق الحدود مع أمريكا وترصد 82 مليار دولار لمواجهة كورونا

الكونجرس يوافق على تخصيص ترامب 100 مليار دولار لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

برلماني يكشف سبب تعيين الرئيس السيسي مستشارا صحيا.. تفاصيل

وزير التعليم : امتحانات الإعدادية في موعدها وستعقد في لجان معقمة

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

تأجيل أقساط شقق الإسكان 6 أشهر.. تعرف على التفاصيل

الكويت تفرض حظر تجول 11 ساعة بسبب كورونا.. وتمديد العطلة الأسبوعية

بالصور.. حيلة عروسين بعد إلغاء زفافهما بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل اصطياد عريس.. تعليمات صادمة من أب لابنته في كتب كتاب .. شاهد

بالذهبي الناري .. زوجة ماجد المصرى تشعل إنستجرام بصحبة زوجها

عواجيز يتحدون كورونا باللعب والمرح.. شاهد مقطع مثير للإعجاب