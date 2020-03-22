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محافظات

مبادرة لتعليم أسوان وإذاعة جنوب الصعيد لبث برامج تعليمية للإعدادية والثانوية

الأحد 22/مارس/2020 - 05:29 ص
ارشيفية
ارشيفية
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إنه تم الإتفاق بين مديرية التربية والتعليم وإذاعة جنوب الصعيد على مبادرة لبث برامج تعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة عبر أثير الإذاعة. 

تأتى هذه المبادرة فى إطار الدور الخدمى الذى تقوم به الإذاعة وتعاونها مع كافة الأجهزة التنفيذية فى نطاق إقليم جنوب الصعيد. 

وأشار السيد الفيومى إلى أن المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والإذاعى محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والإذاعية منال هيكل رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية.  

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه البرامج سيستفيد منها الطلاب فى جميع محافظات إقليم جنوب الصعيد الأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر، بالإضافة إلى أسوان. 

وتابع الفيومى أنه سيتم إذاعة هذه البرامج إعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة 11. 55 ظهرًا وحتى الساعة 1. 55 ظهرًا، ومن الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 6 مساء حيث يقوم بإعداد وتقديم هذه البرامج نخبة من موجهى المواد بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بأسوان.  

جدير بالذكر أن تنفيذ المبادرة جاء بناء على مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام بأسوان ،  والإذاعى محمد الحسن مدنى مدير عام إذاعة جنوب الصعيد.

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