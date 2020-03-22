تعرف على حملة "دعم العمالة اليومية مسئولية" من بنك الطعام المصري

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى ، إن مصر تمر بظروف استثنائية وفي مثل هذه الظروف نريد أن يجلس الناس في المنازل كما أن الدولة تسير في الطريق الصحيح .









وأضاف محسن سرحان خلال تصريحات تليفزيونية ، أن هناك مصريين يقدر عددهم بالملايين قعدتهم بالمنازل ستوقف حالهم وهم فئة العمالة اليومية ومن واجبنا ومسؤوليتنا أن نقوم بالوقوف إلى جانبهم في مثل هذا الوقت .









وأوضح محسن سرحان ، أن بنك الطعام المصرى أطلق حملة أمس وأطلق عليها "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، وتهدف إلى توفير نصف مليون مساعدة غذائية عاجلة من المواد الجافة.













وتابع أن العامل نريده أن يجلس في المنزل وبالتالي يجب علينا مساعدته للجلوس في البيت ومثل هذه الظروف نحن ننتظرها في بنك الطعام حتي نقوم بدورنا .



