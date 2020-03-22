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فن

منهم تامرعاشور وعزيز مرقة.. المطربون يلجأون لحفلات الـ أونلاين بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 06:41 ص
تامرعاشور
تامرعاشور
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محمد نحلة

امتثالًا لقرارات الدولة بإلغاء الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"؛ قرر عدد من المطربين وفرق الأندرجراوند تقديم حفلات للجمهور أونلاين تشجيعًا للشباب على البقاء في المنزل بعيدًا عن فرص العدوى.


عزيز مرقة


أحيا الفنان الأردني عزيز مرقة حفل غنائي أونلاين لجمهوره حول الوطن العربي من خلال صفحته على «فيسبوك»،وتفاعل معه عدد كبير من الشباب وطالبوه بتقديم مجموعة من الاغاني التى يحبوها منها أبكي، ورجعوني على عمان،وأستجاب لهم عزيز.


مايك ماسي


وقدم الفنان اللبناني مايك ماسي  حفل أونلاين مع ألين لحود على «إنستجرام» «بالبيجاما».


وروج للحفل عبر حسابه على تويتر وقال : « اوكي أنا بطّل عندي بيجامات تكفي لكل الحفلات يلّي رح اعملن، بس بوعدكن إنو نولّعا!! أوّل #حفلة_بالبيجاما أو #PyjamaDuets على الإنسقرام رح تكون نهار الجمعة ٢٠ مارس الساعة ٩ وربع بتوقيت بيروت».


ديسكومصر


وقدمت فرقة ديسكو مصر مفاجأة لجمهورها ببث أول حفلة لايف فى مصر والعالم  من خلال اليوتيوب، الخميس الماضي.


وإيمانًا من ديسكو مصر بحق المواطنين فى الحفاظ على صحتهم، وأيضًا حقهم فى الترفيه، أعلنت الفرقة بالاتفاق مع محمد الشاعر المدير التنفيذى لـ "ذا بيسمنت ريكوردز" لتحقيق الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا وبث الحفل رقميًا من خلال خاصية اليوتيوب لايف بحيث يتم التفاعل مع الجمهور من الشباب من خلال التعليقات واستقبال طلباتهم من الأغاني والموسيقى.


كما أعلنت "ذا بيسمنت ريكوردز" عن تنظيم سلسلة من الحفلات الإلكترونية بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين المصريين، وسيتم الإعلان عنها قريبًا .


مسار إجباري 


وأعلن فريق مسار أجباري عن اقامة حفلة اونلاين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي؛ تعويضا لجمهوره، بسبب إلغاء الحفلات منعا للتجمعات؛ وذلك دعما لجهودات الحكومة المصرية وحملات التوعية والوقاية من أجل التصدي لفيروس كورونا.


جاء ذلك القرار بالتعاون مع احدى المؤسسات المتخصصة في تقديم بث مباشر للموسيقى عبر الإنترنت بالشرق الأوسط، ليكون فريق مسار اجباري صاحب هذه المبادرة من اجل استمرار الحياة الفنية في ظل مواجهة مصير مجهول للحفلات بسبب كورونا.


تامر عاشور


وشارك  الفنان تامر عاشور في مبادرات الحفلات أونلاين وأعلن لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تقديمه لحفل غنائي أونلاين سيقوم بإعلان موعده خلال الأيام المقبلة.


وقال تامر عاشور في تغريدة: «قررت اعملكم حفله لايف على ال YouTube  تقدرو تتفرجو عليها ف بيوتكم وتطلبو الأغاني اللي انتو عايزنها وندور على اي حاجه فيها طاقه ايجابيه ونعملها وان شاء الله أزمه وهتعدي»، مضيفًا «وقتها قريب قوي وغالبا هتكون weekend قال يعني وراكو حاجه وانا زيكم مسائكم عسل».


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