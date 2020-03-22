أستاذ بكتيريا: العطسة الواحدة تحمل 100 ألف فيروس وتسير بسرعة 160 كم في الساعة

قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ البكتيريا والفيروسات، إن جهاز المناعة لو ضعيف تظهر عليه أعراض الاصابة بفيروس كورونا بعد يوم واحد، لافتا إلى أن الرذاذ الذي يخرج اثناء الكلام او الكحة او العطسة هو الذى يحتوى على الفيروس













وأضاف أيمن الشبيني خلال تصريحات تليفزيونية ، أن اشرس هذه الرذاذات تخرج من العطسة لأنها تخرج 20 ألف ميكروب و100 ألف فيروس .









وأوضح أيمن الشبيني ، أن الرذاذة الواحدة حجمها صغير جدا 5 ميكرون وبعضها 100 ميكرون وأعلى، ولكن المشكلة في 5 ميكرون فيما اقل لانها من الممكن أن تتعلق في الهواء وتستمر لساعات .







