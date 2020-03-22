AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يا سنة سوخة .. تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:32 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
Advertisements
محمد بدران
سخر إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق من الخبر الذى تم تداوله مؤخرًا بأن فيروس كورونا يصيب الذكور بعجز جنسي كامل.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ساخرًا : "يا سنة سوخة ياولاد".

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبر يقول "الصين تعلن أن كل المتعافين الذكور من فايروس كورونا أصيبوا بعجز جنسي كامل..!ويأتي ذلك بسبب ارتفاع درجة السخونة الذي أدى إلى تلف الخصوبة لدى الرجال.


وبلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في دول العالم أكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماسوني أم مؤرخ تركي.. من هو الرجل الذي يقبل أردوغان يده ؟

شاهد.. أحدث ظهور لنجم الزمالك السابق إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يهنئ شايان ابنة عصام الحضرى بعيد ميلادها ... شاهد

تأخر 3 سنوات .. تعليق إبراهيم سعيد على استبعاد مروان محسن من مباراة الأهلي والزمالك

إبراهيم سعيد يرد على حسن شاكوش بعد ظهوره مع بسمة وهبة ..شاهد

آه بصلي هو خلاص كله بقى شيوخ.. تفاصيل خناقة إبراهيم سعيد مع متابع على تويتر

ترشيحاتنا

بعد إعلانها منطقة كوارث.. الجيش الأمريكي ينتشر في مدينة نيويورك لمواجهة كورونا

مدرب الأهلي السابق يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

الصحة العالمية: 23 ألف إصابة بـ كورونا في شرق المتوسط.. وهذا ترتيب مصر

فضيحة زوج كيم كارداشيان بعد مكالمة فيديو مسربة

تأجيل أقساط شقق الإسكان 6 أشهر.. تعرف على التفاصيل

والدة كندة علوش تشعل السوشيال ميديا بجمالها الأخاذ .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي

شاهد .. فتاة أردنية ترقص وسط الشارع وتخالف حظر تجوال كورونا

قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج