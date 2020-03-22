يا سنة سوخة .. تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على كورونا

سخر إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق من الخبر الذى تم تداوله مؤخرًا بأن فيروس كورونا يصيب الذكور بعجز جنسي كامل.





وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ساخرًا : "يا سنة سوخة ياولاد".





كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبر يقول "الصين تعلن أن كل المتعافين الذكور من فايروس كورونا أصيبوا بعجز جنسي كامل..!ويأتي ذلك بسبب ارتفاع درجة السخونة الذي أدى إلى تلف الخصوبة لدى الرجال.







