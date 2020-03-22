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رياضة

رسالة شديدة اللهجة من طارق يحيى لـ الجنايني بشأن مكافأة الزمالك من الكاف

الأحد 22/مارس/2020 - 05:57 ص
طارق يحيي
طارق يحيي
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ياسمين تيسير
وجه طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق رسالة شديدة اللهجة لـ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة صرف مكافأة النادي من الاتحاد الافريقي بعد التتويج بالكونفدرالية والتأهل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم.


وطالب طارق يحيي في تصريحات لقناة " الزمالك " الجنايني بسرعة صرف مكافأة الفريق، مشددا على أن الزمالك يواجه تعنتا من جانب اللجنة الخماسية، مستشهدا بقول النبي محمد " اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه ".


وأضاف طارق يحيى أن المكافأة بسبب بطولة قارية وليست محلية لذلك لا داعي مطلقا لكل هذا التعنت، مشددا على أن الأهلي لو كان هو المتوج بالكونفدرالية فسيحصل على مكافأته بشكل فوري.
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