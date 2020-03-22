رسالة شديدة اللهجة من طارق يحيى لـ الجنايني بشأن مكافأة الزمالك من الكاف





وطالب طارق يحيي في تصريحات لقناة " الزمالك " الجنايني بسرعة صرف مكافأة الفريق، مشددا على أن الزمالك يواجه تعنتا من جانب اللجنة الخماسية، مستشهدا بقول النبي محمد " اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه ".









وأضاف طارق يحيى أن المكافأة بسبب بطولة قارية وليست محلية لذلك لا داعي مطلقا لكل هذا التعنت، مشددا على أن الأهلي لو كان هو المتوج بالكونفدرالية فسيحصل على مكافأته بشكل فوري.