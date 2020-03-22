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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي

الأحد 22/مارس/2020 - 05:23 ص
ليلي علوى
ليلي علوى
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أسماء عبد الحفيظ
تصدرت الفنانة ليلي علوي، تريند جوجل اليوم بعد  تهنئة جميع الأمهات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة عيد الأم.

ونشرت فيديو، ووجهت فيه رسالة لكل الأبناء بأن "الأم نعمة كبيرة جدًا ومحدش بيعرف قيمة النعمة إلا لما بتروح مننا".


واعتادت الفنانة ليلي علوي على خطف الأنظار بجمالها الأخاذ وقوامها الرشيق وابتسامتها الساحرة، فهى تستطيع أختيار ملابسها بشكل مختلف يجمع بين الأناقة والموضة والألوان المبهجة التي تتناسق مع لون بشرتها البرونزي .


يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن رمضان 2019، وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، و‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.‎ ‎

لذلك نقدم لكم أجمل إطلالات الفنانة ليلي علوي .
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي
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