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أخبار البلد

بصوت طفولي ولهجة صعيدية.. عبدالله الكلحاوى يغنى لـ أمهات مصر في عيد الام

الأحد 22/مارس/2020 - 05:50 ص
عبدالله الكلحاوي
عبدالله الكلحاوي
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نشرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفل عبدالله الكلحاوي وهو يغني أغاني الفلكلور الشعبي الصعيدي وتميز بصوته المبهج ولكنته الطفولية التي لاقت إشادة قوية من المتابعين له. 

ويعتبر الفلكلور الشعبي أحد الفنون الشعبية القديمة والتي تحكي قصة او حكاية او أساطير ضمن العادات والتقاليد لمجموعة سكانية معينة و تُنقل المعرفة المتعلقة بالفلكلور من جيل إلى جيل آخر عن طريق الرواية الشفهية.

وغني الصغير فلكلور لأمهات مصر ولـ امه لتهنئتهم بعيد الام مستعينا بأدوات بسيطة للغاية وهي دلو البلاستيك ليضفي على الاغنيه نوعا من البهجة الغير عادية .


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