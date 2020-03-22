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سيارات

القبض على سعودي يسكب مادة غريبة على السيارات.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
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أماني نوار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  مقطع فيديو للسلطات الأمنية في محافظة جدة بالسعودية، تلقي القبض على أحد الأشخاص قام بسكب مادة غريبة على عدد من السيارات في الشوارع والطرق المختلفة.

 

وأكدت شرطة مكة انها بعد تلقي هذه البلاغات قامت بإجراء التحريات وكثفت البحث حتى تمكنت من تحديد هوية هذا الشخص والقبض عليه.

 

وأوضحت الشرطة أن هذا الشخص مواطن في العقد الرابع من عمره، واكتشفت أنه مصاب بالعديد من الاختلالات النفسية.

 

وانتشر الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهرت فيه العديد من السيارات وهي غارقة في هذا السائل.


تسبب الفيديو فى حالة من الجدل الكبير على مدار الساعات القليلة الماضية على منصات التواصل الإجتماعى، بعدما عجز الكثيرون عن معرفة حقيقة المادة التى تم سكبها.

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