AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

نورهان البطريق تكتب : لم نُخلق لنرضى بالقليل

الأحد 22/مارس/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
Advertisements
لم نُـخلق لنرضى بالقليل، إنما خُلقنا لنرضى بما نستحق، لم نُخلق بقبول تسوية الخلافات والخروج بأقل الخسائر، إنما خُلقنا للمواجهة طالما كان الهدف منها استرداد حقوقنا.

لم نُخلق لنتأقلم ونتعايش، إنما خُلقنا لنسّخر الواقع لإسعادنا، وتطويّع الحياة لتلبية رغباتنا.

لم نُخلق لنسلك الدروب الآمنة لمجرد أن من سبقونا ساروا بها، إنما خُلقنا لنسلك الدروب التي تناسبنا وتروق لأحلامنا.

لم نُخلق لنقبل بالمتاح والمتوفر، إنما خُلقنا لنؤمن بقدراتنا على التغير والتطور.

لم نٌخلق لنتشّكل في القوالب الاجتماعية المعهودة، إنما خُلقنا لكي نحسن الاختيار حتى وإن استغرق الأمر عمرًا.

لم نُخلق لنُساير العادات والتقاليد، إنما خُلقنا لنّساير طموحتنا ونجاحاتنا.

أخيرًا، لم نُخلق لنعيش الحياة وفقًا لأهواء وميول العالم الخارجي، إنما خُلقنا لنعيش الحياة كما تحلو لنا.
Advertisements

ترشيحاتنا

لمواجهة جشع التجار.. البترول تطرح «مطهر 70%» كحول بأسعار رمزية لدعم محاربة كورونا

برلماني يكشف سبب تعيين الرئيس السيسي مستشارا صحيا.. تفاصيل

بالذهبي الناري .. زوجة ماجد المصرى تشعل إنستجرام بصحبة زوجها

الكويت تفرض حظر تجول 11 ساعة بسبب كورونا.. وتمديد العطلة الأسبوعية

مفيش حد في أمان.. طبيب متعافى من كورونا: لم ترتفع درجة حرارتي.. فيديو

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكون مصابا بـ فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضيحة زوج كيم كارداشيان بعد مكالمة فيديو مسربة

من أجل اصطياد عريس.. تعليمات صادمة من أب لابنته في كتب كتاب .. شاهد

بالذهبي الناري .. زوجة ماجد المصرى تشعل إنستجرام بصحبة زوجها