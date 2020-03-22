نورهان البطريق تكتب : لم نُخلق لنرضى بالقليل

لم نُـخلق لنرضى بالقليل، إنما خُلقنا لنرضى بما نستحق، لم نُخلق بقبول تسوية الخلافات والخروج بأقل الخسائر، إنما خُلقنا للمواجهة طالما كان الهدف منها استرداد حقوقنا.





لم نُخلق لنتأقلم ونتعايش، إنما خُلقنا لنسّخر الواقع لإسعادنا، وتطويّع الحياة لتلبية رغباتنا.





لم نُخلق لنسلك الدروب الآمنة لمجرد أن من سبقونا ساروا بها، إنما خُلقنا لنسلك الدروب التي تناسبنا وتروق لأحلامنا.





لم نُخلق لنقبل بالمتاح والمتوفر، إنما خُلقنا لنؤمن بقدراتنا على التغير والتطور.





لم نٌخلق لنتشّكل في القوالب الاجتماعية المعهودة، إنما خُلقنا لكي نحسن الاختيار حتى وإن استغرق الأمر عمرًا.





لم نُخلق لنُساير العادات والتقاليد، إنما خُلقنا لنّساير طموحتنا ونجاحاتنا.



