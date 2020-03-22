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رياضة

الألومنيوم: نلتزم بتعليمات الحكومة لعبور الأزمة

الأحد 22/مارس/2020 - 06:26 ص
الالومنيوم
الالومنيوم
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كتب: رباب الهوارى
أكد صلاح صالح مدير عام نادي الألومنيوم والمشرف على الفريق، أن إدارة النادي ملتزمة بتعليمات رئيس الوزراء ،ووزير الشباب والرياضة لتجنب حدوث إصابات بفيروس كورونا المستجد ،بعد تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يوما.  

وأشار "صلاح صالح " إلى أنه تم الالتزام بقرار تعليق النشاط لمدة 15 يوم ،وتم منح الفريق الأول راحة سلبية لمدة أسبوع قابلة للتجديد، وغلق أبواب النادي بالكامل ،ومنع أي شخص من التواجد أو التجمعات لحين صدور قرار بعودة النشاط .  


يذكر أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما ، ويسري القرار على جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والأعمار.
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