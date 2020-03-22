نادي المنيا يطلق مبادرة لتطهير وتعقيم المرافق مجانا

أعلن نادي المنيا الرياضي ( فرع المنيا الجديدة) عن تقديم خدمة التطهير والتعقيم المجاني للمرافق التالية ( في محيط مدينة المنيا الجديدة) :





1- تعقيم وتطهير جميع المواصلات العامة للمدينة ويكون أمام مقر النادي من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثالثة عصرًا.





٢_ تعقيم وتطهير جميع دور العبادة بالمدينة ( مساجد وكنائس) .





وأعلنت وزارة الشباب والرياضة تعليق الأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها وفى جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتبارًا من 15 مارس 2020 .





وأكد بيان الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم منشآتها واتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسرى تلك الإجراءات على القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابيى والرياضى ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية.