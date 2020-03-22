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سيارات

فيراري تسير على خطى لامبورجيني بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

أكدت شركة فيراري تعليق صناعة سيارتها  في إيطاليا، موضحة أن الوضع مخيف وسيتم ذلك بشكل مؤقت ولمدة أسبوعين آخرين، بسبب انتشار فيروس كورونا بهذا الشكل المرعب في إيطاليا.


وتواجه الشركة أول المشاكل الخطيرة في سلسلة التوريد، الأمر الذى سيجعل الإنتاج يتعلق في مصانع مارانيلو ومودينا حتى 27 مارس الجاري.


ليدفع انتشار فيروس كورونا  الشركة العريقة والشهيرة إلى اتخاذ جميع التدابير الآمنة خاصةً بعد انتشار الفيروس في إيطاليا بشكل مرعب، نتج عنه وفيات بالآلاف.


يأتي قرار فيراري بعد خطوة مماثلة من شركة لامبورجيني من فولكس فاجن إيه جي، والتي علقت الإنتاج في إيطاليا حتى 25 مارس الجاري.


وبدأت العديد من شركات السيارات حول العالم بإتباع نفس القرار، فى محاولة للسيطرة على الأمر والحفاظ على سلامة موظفيها وعمالها من لإنتقال العدوى إليهم.

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