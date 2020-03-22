مذهلة.. صيني يصنع كبسولة لحماية طفله من كورونا.. فيديو

أحيانًا قد لا يلقى الإنسان بالًا لما يصيبه، لكن عندما يصل الأمر إلى تلك الكائنات الصغيرة البريئة، لن يتوانى الأبوين لحظة عن حمايتهم وسيسخرون العالم كله لمحاربة فيروس مثل كورونا ودفعه بعيدًا عن أطفالهم.

في ظل المعاناة التي شهدتها الصين منذ أن ضربها فيروس كورونا المستجد، تجسد الأمل الذي يسكن قلوب الصينيين فيما أقدم عليه أب لحماية طفله من الفيروس خلال تنزههم سويًا خارج المنزل.

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ابتكر الأب الصيني كبسولة لحماية طفله، حيث صممها بغطاء شفاف لينام بداخلها الطفل ثم تغلق بسوستة مخصصة، وأرفق بها جهاز لتوفير الأكسجين وفلترة الهواء بالداخل.

الكبسولة مزودة بشاشة تكشف عن نسبة نقاء الهواء في الداخل طوال الوقت، وقد ترك الأب فتحة في جانب الكبسولة لكي يتمكن من إدخال يده والربت على صدر الطفل من أجل تهدئته إذا بكى أو تأفف.

يظهر الأب في مقطع الفيديو المتداول مرتديًا قناعًا مفلتر والقفاز يقوم بتغييرهما عندما يرغب في إدخال يده إلى كبسولة الطفل حتى لا يصيبه بأي عدوى.