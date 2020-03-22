تعقيم وتطهير الميادين العامة بقنا للوقاية من فيروس كورونا

قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا محمد جلال عبد الفتاح إن الشركة قامت بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظة قنا، وذلك ضمن خطة الدولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.





وأضاف المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا أسامة سيد - في تصريح- أنه جرى تعقيم وتطهير ميدان سيدي عبد الرحيم القنائي وميدان النوبة وميدان أبو العباس وميدان الجامع العامري وامتداد شوارعهم حتى جامع الرضوان والعكس بالإضافة إلى تعقيم تطهير نادي السلة بمدينة قوص.



