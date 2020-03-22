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محافظات

تعقيم وتطهير الميادين العامة بقنا للوقاية من فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 07:05 ص
شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى
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أ ش أ
قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا محمد جلال عبد الفتاح إن الشركة قامت بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظة قنا، وذلك ضمن خطة الدولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

وأضاف المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا أسامة سيد - في تصريح- أنه جرى تعقيم وتطهير ميدان سيدي عبد الرحيم القنائي وميدان النوبة وميدان أبو العباس وميدان الجامع العامري وامتداد شوارعهم حتى جامع الرضوان والعكس بالإضافة إلى تعقيم تطهير نادي السلة بمدينة قوص.

وأكد تنفيذ الشركة للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق أقصى معايير السلامة والصحة المهنية في عملية التعقيم والتطهير.
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