خليك في البيت.. رشا مجدي: تؤكد على أهمية الالتزام للتخلص من فيروس كورونا.. فيديو

قالت الاعلامية رشا مجدي، إن العالم كله ومن بينهم مصر يواجه ازمة كبيرة وهي محاربة تفشي فيروس كورونا وأطلق شعار #خليك_في_البيت لتشجيع المواطنين على الالتزام بالمنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.





وتابعت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد، أن كل مواطن عليه مسؤولية كبيرة في تلك الفترة بالتحديد ولا تقل تلك المسؤولية عن دور الجندي المقاتل على الحدود، فكلا منا بمثابة جندي مجهول يعمل في جبهته.





وأضافت رشا مجدي، أن الأطباء هم أكثر من يستحقون الشكر لعدم تقصيرهم او التخاذل في تلبية دورهم برغم انه هذا الدور يجعلهم عرضة للاصابة بالفيروس.





وأوضحت أن من الأسبوع الماضي وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات وتعطيل كل الأنشطة والفعاليات لمدة اسبوعين اجتمعت الاسرة من جديد لان الاغلب لم يضطرون إلى النزول.