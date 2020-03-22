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رشا مجدي: دور كل مواطن في أزمة كورونا كالجندي على الجبهة.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 08:34 ص
الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي
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فرح علاء الخولي

قالت الاعلامية رشا مجدي، أن كل مواطن عليه مسؤولية كبيرة في تلك الفترة بالتحديد ولا تقل تلك المسؤولية عن دور الجندي المقاتل على الحدود، فكلا منا بمثابة جندي مجهول يعمل في جبهته.


وأضافت أن العالم كله ومن بينهم مصر يواجه أزمة كبيرة وهي محاربة تفشي فيروس كورونا وأطلق شعار #خليك_في_البيت لتشجيع المواطنين على الالتزام بالمنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.


وتابعت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد، أنه يجب الالتزام ببيوتنا لحماية أنفسنا لأن هذا لم يعد بالضرر على الفرد فقط وإنما أيضا بالمحيطين به، ولذلك يجب الالتزام لحماية أهالينا ولأبنائنا وأصدقائنا.


وأكدت يجب على الشعب أن  يظهر أنه على قدر كبير من المسئولية، وهذا من خلال الالتزام وعدم الاختلاط.


وأوضحت أنه من الأسبوع الماضي وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات وتعطيل كل الأنشطة والفعاليات لمدة أسبوعين اجتمعت الأسرة من جديد لأن الأغلب لم يضطروا إلى النزول.

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