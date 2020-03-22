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فن

بالورود واللعب مع أولادها.. آيتن عامر توجه رسالة للرجال في عيد الأم

الأحد 22/مارس/2020 - 09:13 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
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مريم عزت
نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو بمناسبة عيد الأم، ظهرت فيه مع أطفالها وهم يلعبون معها.

علقت آيتن عامر على الفيديو: "كل سنة و كل ام طيبة و بخير و ربنا يقويكوا و يرزقكوا السعادة و الصحة 💪🏽 و عايزة اقول لكل زوج طول ما مراتك مبسوطة و مرتاحة ولادك هيبقوا فى احسن حال و كمان بيتك هيبقى مليان سعادة ♥️♥️. 

نال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معه عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

كل سنه وانت طيبه وبخير مامي ايتن😍😍

كل سنة وانت طيبة يا تونة ❤️😘❤️😘
😂ربنا يحميهم😍😍😍😍😍

 يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

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