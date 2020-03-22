AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

وزير الصحة السعودي يكشف سلاح المملكة الأقوى ضد كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:13 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
جدَّد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة رسائله التوعوية للمجتمع، مطالبًا الجميع بالبقاء في المنزل.

وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "‏البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة ‫فيروس كورونا".

وسجلت السعودية (48) حالة جديدة في المملكة حتى الآن، ليصل إجمالي الحالات إلى (392) حالة مؤكدة، ومن بين الحالات الجديدة حالات ارتبطت بالسفر، و5 حالات لممارسين صحيين وإداريين في منشأة صحية خاصة بالرياض، وهم بدون أعراض صحية، وتم إجراء العزل، وإغلاق المنشأة احترازيًا، وبقية الحالات وهي غالبيتها كانت ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات سابقة، وارتبط بعضها بحضور مناسبات اجتماعية كالتجمع للعزاء واللقاءات العائلية، مبينا أن هذه أمثلة مؤسفة لأثر التجمعات في نشر العدوى سواء في المنازل أو الاستراحات أو الحدائق ونحوها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: حالتا كورونا من مصر.. وهذه تفاصيل انتشار الفيروس في المملكة

مسئولان سعوديان يخضعان للحجر الصحي بعد عودتهما من مصر.. تفاصيل

بينهم 21 مصريا.. السعودية تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

بينهم 14 مصريا.. السعودية تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

معظمهم مصريون.. السعودية تعلن أحدث إحصائية لمصابي كورونا

بينهم مقيم مصرى.. خريطة تسلل حالات كورونا الجديدة إلى السعودية

ترشيحاتنا

عقيلة راتب.. فنانة تسببت في معركة بين المصريين والإنجليز وعمرها 5 سنوات

فى ظل انتشار كورونا.. احرصي على وضع هذا الزيت بـ مائدتك

البترول تطرح مطهر وجيل مضادين للفيروسات .. اعرف الأسعار

الهند تعلن ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد

احذر.. أطعمة نتناولها بكثرة تجعلنا عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا.. فيديو

كارثة في فرح مصري .. شباب يرقصون بالكمامات وملابس العمليات .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور

كورونا يمتلك مفاتيح الجسم.. وبشرى من العلماء لاكتشاف العلاج قريبا

قصر تاريخي بفرنسا يجمع أندر مجموعة سيارات بوجاتي في العالم ..صور