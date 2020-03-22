وزير الصحة السعودي يكشف سلاح المملكة الأقوى ضد كورونا

جدَّد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة رسائله التوعوية للمجتمع، مطالبًا الجميع بالبقاء في المنزل.





وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "‏البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة ‫فيروس كورونا".





وسجلت السعودية (48) حالة جديدة في المملكة حتى الآن، ليصل إجمالي الحالات إلى (392) حالة مؤكدة، ومن بين الحالات الجديدة حالات ارتبطت بالسفر، و5 حالات لممارسين صحيين وإداريين في منشأة صحية خاصة بالرياض، وهم بدون أعراض صحية، وتم إجراء العزل، وإغلاق المنشأة احترازيًا، وبقية الحالات وهي غالبيتها كانت ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات سابقة، وارتبط بعضها بحضور مناسبات اجتماعية كالتجمع للعزاء واللقاءات العائلية، مبينا أن هذه أمثلة مؤسفة لأثر التجمعات في نشر العدوى سواء في المنازل أو الاستراحات أو الحدائق ونحوها.



