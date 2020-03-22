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محافظات

بسبب كورونا.. غلق 550 مركزا للدروس الخصوصية بالقليوبية

الأحد 22/مارس/2020 - 09:37 ص
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
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إبراهيم الهوارى
واصلت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من تنفيذ الحملات الأمنية الموسعة على المراكز التعليمية بجميع مراكز المحافظة، حيث قامت بحملة مكبرة أسفرت عن إغلاق 550 مركزا تعليميا وذلك ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا.

كما أسفرت الحملات التى شنتها الأجهزة التنفيذية عن غلق حضانات مرخصة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.


وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت عن حصر أعداد جميع المراكز التعليمية والحضانات من خلال مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الوحدات المحلية مشيرة إلى تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد طالب وزارة الداخلية بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين.
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