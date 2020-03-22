بسبب كورونا.. غلق 550 مركزا للدروس الخصوصية بالقليوبية

كما أسفرت الحملات التى شنتها الأجهزة التنفيذية عن غلق حضانات مرخصة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.





وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت عن حصر أعداد جميع المراكز التعليمية والحضانات من خلال مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الوحدات المحلية مشيرة إلى تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد طالب وزارة الداخلية بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين.