عقيلة راتب.. فنانة تسببت في معركة بين المصريين والإنجليز وعمرها 5 سنوات

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة الكبيرة عقيلة راتب، واحدة من أنجح الفنانات التي جسدت دور الأم، وكان لها إسهامات كبيرة في السينما.



ولدت عقيلة راتب فى 22 مارس 1916 لأسرة أرستقراطية واسمها الحقيقة كاملة محمد كامل وكان والدها دبلوماسى كبير وأول مصرى يعمل بقلم الترجمة فى وزارة الحارجية حيث كان يتقن 7 لغات.

عندما وصلت لسن 5 سنوات قامت بسببها معركة بين المصريين والإنجليز أطلق عليها معركة الخليج المصرى بعد أن حاولت قوات الاحتلال القبض على والدها وضرب أحد الجنود الانجليز الطفلة على رأسها فأغمى عليها وثار الأهالى وحدث اشتباك بينهم وين الجنود الانجليز وراح ضحيته 5 شهداء.

ظهرت مواهبها الفنية فى سن مبكرة وعرض عليها زكى عكاشة صاحب فرقة عكاشة العمل فى فرقته وهى فى سن 14 عاما، لكن والدها رفض بشدة وضربها فانتقلت إلى بيت عمتها واحترفت الفن وقاطعها والدها، واختارت لنفسها اسم عقيلة راتب.

حازت شهرة واسعة بعد عملها فى فرقة عكاشة وكتبت عنها الصحف وانتقل إسماعيل باشا صدقى وعدد من الوزراء لمشاهدة ماتقدمه النجمة الصاعدة من أوبريتات على المسرح وكتبت الصحف حينها مجلس الوزراء انعقد من أجل عيون عقيلة راتب.