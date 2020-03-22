شاهد.. ميريهان حسين توجه رسالة مؤثرة لوالدتها فى عيد الأم





كل سنة وانتي معانا ومطمنانا ان الدنيا لسه بخير .. بوجودك الدنيا لسه بخير .. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي طول عمري". علقت الفنانة ميريهان حسين على الصور قائلة: "أمي الحبيبة ..كل سنة وانتي طيبة يا أطيب قلب في العالم ..

ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:





احنا اتلغبطنا كده انتى شبه ماما ولا بابا ❤️ كل سنه وهي طيبه

ربنا يحفظهالك يا رب

😍😍😍كل سنه وهي طيبه وربنا يبارك في عمرها ويخليهالك يا احلي ميما في الدنيا وربنا يسعدها يارب 😍😍💜 .

ويعرض حاليا للنجمة ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر" ويشارك فى بطولته كل من احمد صلاح حسنى، نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرون.















