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أخبار العالم

بريطانيا تطلب من 1.5 مليون شخص فقط البقاء في منازلهم لـ 3 أشهر.. تفاصيل

الأحد 22/مارس/2020 - 10:15 ص
بريطانيا تطلب من
بريطانيا تطلب من 1.5 مليون شخص فقط البقاء في منازلهم لـ 3 أش
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دعاء أبوهشيمة
حثت الحكومة البريطانية 1.5 مليون شخص على البقاء في منازلهم لمدة 3 أشهر لحماية أنفسهم؛ وذلك بعدما صنفتهم خدمة الصحة العامة بأنهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الخطوة بعدما تعرضت المملكة المتحدة لانتقادات عدة نظرا لتعاملها الأقل صرامة من أي دولة أخرى في أوروبا.

وتشمل قائمة هؤلاء الأشخاص أولئك الذين قاموا بعمليات زرع الأعضاء، وأولئك الذين يعانون من أمراض تنفسية شديدة أو سرطانات معينة، وبعضهم يتلقون أنواعا معينة من العلاجات الدوائية، بحسب  "رويترز"، الناطقة بالانجليزية.

ومن المقرر أن يقوم أطبائهم بالاتصال بهم وينصحونهم بشدة على البقاء في المنزل لمدة لا تقل عن 12 أسبوعًا.

قال بول جونسون، مدير الصحة العامة في إنجلترا في "إذا تلقيت رسالة، فمن المهم جدا أن تتصرف بناء عليها لحمايتك الخاصة، ولا تحضر أي تجمعات مع الأصدقاء أو العائلات ولا تخرج للتسوق أو الترفيه أو السفر". لقد تفشى الفيروس في البلاد وقتل حتى الآن 233 شخصا في المملكة.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الأحد الماضي إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا سيتم حمايتهم من الفيروس عن طريق العزل الذاتي لمدة تصل إلى أربعة أشهر، والإعلان عن ذلك سيكون "في الأسابيع المقبلة".

وقالت الحكومة أيضا يوم السبت إنها تخطط لنشر أفراد من القوات المسلحة لدعم جهد يضمن تسليم البقالة والأدوية الأساسية في أقرب وقت ممكن لمن هم أكثر عرضة للخطر من تفشي المرض.

وقالت إن نظام الدعم المحلي الجديد سيضمن للأفراد الذين سيعزلون أنفسهم في المنزل والذين ليس لديهم أصدقاء أو عائلة سيتلقون البقالة الأساسية، بينما ستدعم الصيدليات المجتمعية أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة في توصيل الأدوية.

وتعمل الحكومة مع شراكة لتجار البقالة ، والحكومات المحلية ، والمرونة المحلية وشركاء الطوارئ ، والمجموعات التطوعية ، لضمان بدء تسليم المواد الأساسية في أقرب وقت ممكن.
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