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أصل الحكاية

النظام الفلكى.. أغرب عادات مدغشقر لتحديد الأيام السعيدة

الأحد 22/مارس/2020 - 10:02 ص
مدغشقر
مدغشقر
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أمينة الدسوقى
دولة جزرية في المحيط الهندي، تبعد نحو ٤٠٠ كم عن ساحل شرق أفريقيا، كانت تعرف باسم جمهورية ملجاش، هى دولة مدغشقر والتى تذخر بالعديد من الجزر الصغيرة، هذا بالإضافة إلى عاداتها وتقاليدها الراسخة رغم مرور الزمن.

أغرب عادات هذه الدولة هى تحديد حفلات الزفاف والتى تسمى لديهم بأنها أكثر الأيام السعيدة من خلال النظم الفلكية التقليدية التي أدخلها العرب.

ولكن الشيء الغريب أنهم يفكرون فى الحياة الآخرة، فالمتبع فى العالم كله أن الهم الأول للإنسان إيجاد منزل يأويه ويقوم بتوضيبه وإخراجه فى أحسن مظاهره، أما مدغشقر دائما تختلف عن الآخرون، حيث إن المقابر تحظى باهتمام بالغ لديهم حتى أنهم يقومون ببنائها من مواد قادرة على التحمل مثل الأحجار، كما أنهم يعملون على تزينها وزخرفتها أكثر من بيوت الأحياء.

بالإضافة إلى وجود المعتقدات الدينية التقليدية والتى تدور حول الله الخالق وتبجيل الأسلاف، حيث تتشكل التقاليد في مدغشقر بواسطة النظرة في الثوابت والقيم التي تؤكد على (التضامن)، والتقسيم التقليدي للطبقات الاجتماعية في النبلاء، العوام، والعبيد، علاقات القرابة القوية.

أما بالنسبة إلى الطعام فإن المطبخ فى  مدغشقر، يعتمد على استهلاك الأرز في كل وجبة، يرافقه عادة مجموعة متنوعة من الخضار لذيذ أو أطباق اللحوم.
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