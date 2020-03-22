لمواجهة كورونا.. الطرق الصوفية بالشرقية تغلق الأضرحة وتحظر الاحتفالات بالساحات

أكد الشيخ محمد المراعى وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة الشرقية، أنه تم تكليف وكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية على مستوى المحافظة، بسرعة غلق الأضرحة والساحات التابعة لها وإلغاء التجمعات وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف وكيل المشيحة العامة للطرق الصوفية إن جميع الأضرحة والساحات الصوفية يتم تعقيمها وتطهيرها بالتنسيق مع مديرية أوقاف الشرقية.

وشدد "المراعى" على ضرورة إلغاء جميع الحضرات التى تقام أسبوعيًا سواء بالساحات الصوفية أو المنازل، ومنع التجمعات لأى سبب كان، وغير مسموح بأى تجاوز، ومن يخالف ذلك ستتم إحالته للجنة القانونية.



