ضخ مياه الشرب بالخط الناقل الجديد لتغذية أخميم الجديدة

صرح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، بأنه تم البدء فى الضخ التجريبى لمياه الشرب بالخط الناقل الجديد من المحطة النقالى سعة (ألفى م3/ يوم) على النيل مباشرة إلى رافع المياه المغذى لعدة مناطق بمدينة أخميم الجديدة، تمهيدًا للتشغيل فى أقرب وقت.





وأوضح المهندس رجب سالمان، أن الخط الناقل الجديد من المقرر أن يغذى مناطق الإسكان الاجتماعى والمبانى الخدمية والمشروعات الاستثمارية المختلفة بالمدينة، مضيفًا أنه تم توجيه الشركة المنفذة برفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال، طبقًا للبرامج الزمنية المحددة وخاصة المشروعات المتعلقة بترفيق الأراضى، وكذا التوجيه بتكثيف الأعمال المتبقية لرافع المياه ودخوله الخدمة فى أقرب وقت.





وأشار المهندس رجب سالمان عبدالرحيم إلى استمرار تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمدينة، موضحًا أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا فى تنفيذ المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات المرافق بالمدينة.