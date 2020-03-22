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توك شو

حميات دمنهور تكشف حقيقة استقبال حالات إيجابية بـ فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 10:14 ص
فيروس كورونا - أرشيفية
فيروس كورونا - أرشيفية
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شيرين عادل
قال الدكتور أحمد محمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إن مبادرة خليك فى بيتك واحنا معاك تهدف فى الأساس لمساعدة الحكومة فى كافة القرارات التى اتخذتها مؤخرًا.

وكشف مدير مستشفى حميات دمنهور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten، أن المستشفى حتى الآن لم يتلق أى حالات إيجابية بفيروس كورونا وإنما كافة الحالات سلبية. 

وأوضح أن مبادرة خليك فى بيتك واحنا معاك التى أطلقها الأطباء تضم حميات باطنة وأطفال وذلك عن طريق متابعة وفرز للمريض عن طريق الهاتف .

وكشف الدكتور أحمد هواش، أن الهدف الأساسى لمتابعة المرضى عبر  الهاتف لعدم الاستهانة بالفيروس وإهمال الوقاية.

وأشار مدير مستشفى حميات دمنهور إلى أن أطباء مبادرة خليك فى بيتك واحنا معاك يتلقون أكثر من 100 مكالمة هاتفية فى اليوم .

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