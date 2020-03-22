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مرأة

بكل سهولة .. طريقة سريعة تخلصك من انسداد البالوعة

الأحد 22/مارس/2020 - 11:01 ص
تسليك البالوعه
تسليك البالوعه
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لخل التفاح للأغراض المنزلية فهو يسهل عليك الكثير من الأعمال المنزلية.. إليك أبرز استخداماته وفقا لموقع برايت سايد:


 -  وفقا لموقع برايت سايد يمكنك مزج  صودا الخبز وخل التفاح  للتخلص من انسداد  البالوعة حوض الاستحمام أو حوض المطبخ.

يمكنك يرش ½ كوب من صودا الخبز داخل البالوعة  ويضاف 1-2 كوب من خل التفاح. دعه يعمل لبضع دقائق ثم يشطف بالماء.

-يعمل خل التفاح بشكل جيد على بقع العرق الصفراء على الملابس كل ما عليك هو وضع الخل على البقعة واغسل ملابسك كالمعتاد.

  • - للتخلص من رائحة الملابس الكريهة يمكنك إضافة كوب من خل التفاح  إلى 4 أجزاء من الماء وأضيفى هذا الخليط إلى الغسالة قبل إضافة الملابس المراد غسلها. سيضيف هذا الخليط إلى تأثير التنظيف للمنظف وسيزيل الروائح الكريهة من ملابسك


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