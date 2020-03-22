بكل سهولة .. طريقة سريعة تخلصك من انسداد البالوعة

فوائد عديدة لخل التفاح للأغراض المنزلية فهو يسهل عليك الكثير من الأعمال المنزلية.. إليك أبرز استخداماته وفقا لموقع برايت سايد:
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- وفقا لموقع برايت سايد يمكنك مزج صودا الخبز وخل التفاح للتخلص من انسداد البالوعة حوض الاستحمام أو حوض المطبخ.
يمكنك يرش ½ كوب من صودا الخبز داخل البالوعة ويضاف 1-2 كوب من خل التفاح. دعه يعمل لبضع دقائق ثم يشطف بالماء.
-يعمل خل التفاح بشكل جيد على بقع العرق الصفراء على الملابس كل ما عليك هو وضع الخل على البقعة واغسل ملابسك كالمعتاد.
- للتخلص من رائحة الملابس الكريهة يمكنك إضافة كوب من خل التفاح إلى 4 أجزاء من الماء وأضيفى هذا الخليط إلى الغسالة قبل إضافة الملابس المراد غسلها. سيضيف هذا الخليط إلى تأثير التنظيف للمنظف وسيزيل الروائح الكريهة من ملابسك