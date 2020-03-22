بكل سهولة .. طريقة سريعة تخلصك من انسداد البالوعة

- للتخلص من رائحة الملابس الكريهة يمكنك إضافة كوب من خل التفاح إلى 4 أجزاء من الماء وأضيفى هذا الخليط إلى الغسالة قبل إضافة الملابس المراد غسلها. سيضيف هذا الخليط إلى تأثير التنظيف للمنظف وسيزيل الروائح الكريهة من ملابسك

