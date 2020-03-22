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كل واحد يروح بيته.. تفاصيل فض حفل زفاف بقرية كفر أبراش بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:48 ص
فض فرح بقرية كفر
فض فرح بقرية كفر أبراش بالشرقية
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محمد الطحاوي

أكد محمد محمود حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، أنه بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفى ضوء سياسة الدولة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وبالتنسيق مع العميد محمد حجازى مأمور مركز شرطة مشتول السوق وقوة من مركز شرطة مشتول السوق ولجنة مشكلة من مجلس مدينة مشتول السوق، تم فض حفل زفاف بقرية كفر أبراش، وذلك لمنع التجمعات، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

 

وأضاف رئيس مدينة مشتول السوق أنه تم التنبيه بضرورة وكيفية الوقاية من انتشار الفيروس والتشديد على منع التجمعات وغلق جميع الكافيهات المخالفة والأسواق.

 

وعلى جانب آخر فقد أكد الشيخ "محمد المراعى" وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة الشرقية، أنه تم تكليف وكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية على مستوى المحافظة، بسرعة غلق الأضرحة والساحات التابعة لها وإلغاء التجمعات، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

وأضاف وكيل المشيحة العامة للطرق الصوفية أن جميع الأضرحة والساحات الصوفية يتم تعقيمها وتطهيرها بالتنسيق مع مديرية أوقاف الشرقية.


وشدد "المراعى" على ضرورة إلغاء جميع الحضرات التى تقام أسبوعيا سواء بالساحات الصوفية أو المنازل، ومنع التجمعات لأى سبب كان، وغير مسموح بأى تجاوز، ومن يخالف ذلك سيتم إحالته للجنة القانونية.

كل واحد يروح بيته.. تفاصيل فض حفل زفاف بقرية كفر أبراش بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا
كل واحد يروح بيته.. تفاصيل فض حفل زفاف بقرية كفر أبراش بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا
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