الحرية المصري يطلق حملة للحد من انتشار فيروس كورونا

ناشد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، وعضو مجلس النواب، وجميع قيادات الحزب، المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع والبقاء في المنزل من أجل سلامتهم وعدم اصابتهم بالفيروس المستجد 'كورونا'، مؤكدا على ان البقاء في المنزل سيساعد على القضاء على الفيروس ويحد من انتشاره.





وقال حسب الله، إن حزب الحرية المصري، يطلق حملة بعنوان 'احمى بلدك.. خليك بالبيت' يناشد من خلالها الشعب المصري بجميع المحافظات ليبقى في المنزل، مناشدا ايضا جميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال للتكاتف وتوعية المواطنين من اجل البقاء في المنزل حفاطا على سلامتهم.





كما أكد الدكتور صلاح حسب الله، على ضرورة الاهتمام بالنظافة والتطهير، ومراعاة اساليب الوقاية التي اقرتها الصحة منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى ضرورة وجود ترموتر لقياس الحرارة في كل منزل، وأن الحزب سوف يقوم بتوزيع الترمومترات على جميع المحافظات من أجل القيام بقياس الحرارة يوميا كأجراء احترازي لمعرفة وجود اصابة بالمرض من عدمه.



