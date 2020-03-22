أعلنت وزارتا الخارجية والصحة في قبرص، اليوم /الأحد/، عن عزمهما إرسال الأدوية إلى المواطنين القبارصة في الخارج، الذين يحتاجون إليها ولا يمكنهم الحصول عليها محليا في البلدان التي يتواجدون فيها.





وقالت الوزارتان - في بيان للجمهور نقلته وكالة أنباء (سي إن اية) القبرصية - "إن المواطنين القبارصة الموجودين في الخارج يمكنهم من الآن فصاعدا توجيه خطاب لسفارة قبرص لتقديم يد المساعدة والحصول على الأدوية التي لا تتوفر لديهم محليا في البلدان التي يتواجدون فيها".



جدير بالذكر أن السلطات الصحية في قبرص قررت حظر دخول المناطق التي تشمل مستشفيات الحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدون إذن من وزير الصحة.. فيما سجل الشطر الشمالي لقبرص حتى الآن 20 حالة إصابة، منهم 18 ألمانيا، واثنان من القبارصة الأتراك.

