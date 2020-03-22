شائعة واحدة تسببت في استهتار المصريين بفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور سمير عنتر ، استشاري الحميات والأمراض المعدية ، إن الوضع فى مصر فى الوقت الحالى على المحك ويوجد طريقين لا ثالث لهما إما النجاة الكاملة من هذا الفيروس أو الخسارة الشاملة لا قدر الله .









وأشار الدكتور سمير عنتر، إلى أن الوضع الحالى يحتاج فقط لنجاة الأفراد بأنفسهم وبلادهم ضد هذا الوباء دون النظر أو الاهتمام بكونه مؤامرة الغرب ضد مصر، مؤكدا أن هذه النظرية الخاصة بكونه مخطط مدبر ضد الشعوب أو حتى فيما يختص بمعادلات اقتصادية كلام عارى و اشاعات لا تمت للواقع بصلة ، خاصة وأن كافة شعوب الغرب وافريقيا وآسيا أصيبوا بالمرض أو لقوا حتفهم جرائه.





ولفت استشاري الحميات والأمراض المعدية ، إلى أن ثقافة الشعب المصرى أصبحت تستمد من وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما أثر بدوره على ضآلة الثقافة والبعد التام عن القراءة وأصبح الاعتماد التام على نقل شائعات ونشرها دون مصادر موثقة .





وأكد الدكتور سمير عنتر ، أن الاعتماد الكلى على نقل الشائعات وترديدها من وسائل التواصل الإجتماعى خاصة فى أزمة فيروس كورونا نتج عنه أخبار مشوهة أثارت الذعر والقلق فى نفوس المواطنين دون داع وأدت لتصديق البعض دون التحقق من المعلومات.