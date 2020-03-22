شاهد.. انتشار القوات المسلحة في العاصمة لتعقيمها من فيروس كورونا

عرضت الإعلامية رشا مجدي، تقريرا عن جهود الدولة والقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لمواجهة فيروس كورونا.





وأكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الدولة تمارس كل جهودها لتطهير وتعقيم المنشآت، وعدد من الشوارع الرئيسية والميادين والمرافق الحيوية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.





وحرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان سلامة جميع الإجراءات، وهذا باتباع الأسلوب العلمي الراقي لتحقيق أعلى جودة اكبر مساحة ممكنة.





وتم تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير في ساعات متاخرة من اليوم لضمان عدم تعطل حركة المرور، وحماية المواطنين.