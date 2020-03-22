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توك شو

ضوابط صارمة على العاملين بمجزر البساتين لضمان عدم تأثر اللحوم بكورونا.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 11:37 ص
جزارة اللحوم
جزارة اللحوم
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى رمضان، المدير العام لمجزر البساتين الآلي، إن المجزر من أكبر المجازر على مستوى جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن مساحة المجزر تقدر بـ 25 فدانا، وكل عنبر يعتبر مجزرا منفردا عن غيره.

وأضاف "رمضان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "قناة مصر الأولى"، أن المجزر يتكون من 11 عنبرا، موضحًا أن عدد العاملين بالمكان 150 شخصا.

وأشار المدير العام لمجزر البساتين الآلي، إلى أن عدد المترددين على العنابر لا يقل عن 3 آلاف شخص يوميًا، مؤكدًا أنهم اتخذوا إجراءات وقائية فور ظهور فيروس كورونا.

وأوضح المدير العام لمجزر البساتين الآلي، أنه تم تقسيم العاملين الإداريين بالمجزر إلى مجموعات، منوها إلى أنهم لم يلجأوا إلى تقليل العنابر حتى لا يحدث تكدس من المواطنين على العنابر.

وتابع أن كل الأطباء العاملين بالمجزر متواجدون، فضلا عن أنهم يقومون برش جميع شوارع المجزر وعنابره يوميا، كما أنه تم توزيع المطهرات على الأطباء.

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