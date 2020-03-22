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فن

شاهد.. حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد والدتها وبعيد الأم بهذه الطريقة

الأحد 22/مارس/2020 - 11:37 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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مريم عزت
نشرت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مجموعة صور لها بصحبة والدتها تهنئها بيعد ميلادها وعيد الأم. 

علقت الفنانة حنان مطاوع على الصور قائلة: "مش بس عيد الأم ده عيد ميلاد أمي وسندي وصاحبتي،ربنا يباركلي في عمرك ويديكي الصحه والبركة والسعاده❤️🌺🙏".

ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

يارب نجمه عظيمه وعسل ربنا يديها الصحه والعافيه إذن الله
كل سنة وهي طيبة وبخير بصحه وسلامه وجميع امهات المسلمين
كل سنة و والدتك و أنت طيبة بعيد الأم و كل امهات مصر هن طيبات
يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل بنت القبائل بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، والنجم الصاعد هيثم نجم.

 
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