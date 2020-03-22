الطماطم بـ5.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22-3-2020

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد، 22 مارس 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.





وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه للكيلو، البطاطس بين 1.8 و2.7 جنيه، البصل بين 3.5 و7.5 جنيه.





وسجلت الكوسة بين 2 و4 جنيهات، الفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيها، الباذنجان البلدي بين 7 و8 جنيهات.





وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.





وسجلت أسعار الملوخية بين 3 و5 جنيهات، الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، القلقاس بين 6 و9 جنيهات.





فيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل سعر كيلو برتقال بلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه، برتقال سكري بين 2.5 و4.5 جنيه، برتقال أبو سرة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين ، اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.





وتراوح سعر الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها للكيلو.