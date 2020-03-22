استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن والأسماك فى مستهل تعاملات الأسبوع.. الطماطم تبدأ من 5.5 جنيه.. والدواجن تسجل 30 جنيها للكيلو.. والبلطي يصل لــ35 جنيها للكيلو

أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-3-2020

الكيلو يسجل 30 جنيها.. استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-3-2020

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى خدمة الأسعار اليومية للسلع الرئيسية والمواد الغذائية للقراء وفقا لأحدث تعديلات يومية، حيث سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارا، خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد 22 مارس 2020، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.





وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين2.5 و5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 1.8 و2.7 جنيه، والبصل بين 3.5 و7.5 جنيه.





وسجلت الكوسة بين 2 و4 جنيهات، والفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيها، والباذنجان البلدي بين 7 و8 جنيهات.





وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.





وسجلت أسعار الملوخية بين 3 و5 جنيهات، والخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، والقلقاس بين 6 و9 جنيهات.





وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل سعر كيلو البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين، اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.





وتراوح سعر الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها للكيلو.





على جانب آخر، استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم، الأحد 22 مارس 2020، وتراوح سعر الكيلو بين 29 و30 جنيها للدواجن، أما أمهات الدواجن البيضاء فسجلت سعرا يتراوح بين 19 و20 جنيها للكيلو.





فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10.75 جنيه و16 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 4 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 1.25 جنيه.





وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 35 و36 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 37 و39 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 14 و15 جنيها.





ويبلغ الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء تصل إلى 99%.





وننشر أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-3-2020 بأنواعها المختلفة في الأسواق، وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.





وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 24 و28 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 19 إلى 21 جنيها، والبلطي الأسواني بـ 35 جنيها.

