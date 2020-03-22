خطوة واحدة تطرد جراثيم كورونا من يدك.. فيديو

قال الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية، إن المرأة المصرية دورها أن تهتم بنظافة منزلها أو تطهير أرضيات بيتها أو غير ذلك.





وطالب استشاري الحميات والأمراض المعدية، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية ten، بتجنب فرط الوسواس القهرى فى النظافة، خاصة أن الماء والصابون كافيان لتطهير الأيدى من الجراثيم، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الوقائية المكثفة تتم فقط مع الأطباء عند إجراء الجراحات الطبية، قائلا: "بلاش أفورة ومبالغة فى طرق التنظيف".





وأضاف الدكتور سمير عنتر أن بعض مقاطع الفيديو المنشورة الخاصة بطرق غسل الأيدى بطرق صعبة وفرك الأصابع بوسائل معينة، سيؤدى لكسل بعض الأفراد حتىعن غسل أيديهم بطريقة عادية بالماء والصابون.





ولفت استشاري الحميات والأمراض المعدية، إلى أن غسل الأيدى والصابون والنظافة الشخصية ليس أمر جديدا لمنع انتقال أى أمراض سواء كورونا أو غيره، ولكن لابد من تكرار هذه الإرشادات لمن يستهترون بها.





وأوضح أن الكحول أو مواد التطهير والمعقمات يستحسن استخدامها فى حالة التعامل المباشر مع حالات مصابة، والبعد عن الاستخدام المتكرر دون سبب.

