شاهد .. كريم سرور: لا أقتبس شخصية أحمد زكي في أعمالي

أعرب الفنان كريم سرور عن سعادته وتحمسه لتأدية دوره في مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي يعتبر أحد أبطال العمل ، حيث يقوم بدور شاب جامعي و هو دور هام للغاية فى الاحداث الدرامية .





و يشارك كريم بطولة المسلسل مع نخبة من كبار الفنانين من ضمنهم الفنان خالد الصاوي ، طارق لطفي و حنان مطاوع، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.





و تابع " كريم " في تصريحه الخاص لصدى البلد قائلا، انه ايضا يقوم بتصوير مسلسل فرصه تانيه للفنانة ياسمين صبري، ولكنه يكون ظهور خاص له في عدد من الحلقات و يقوم بتجسيد دور محام يقوم بأعمال لا تليق بمهنة المحاماة "شمال" كالتلاعب في الأوراق.









وأضاف " كريم سرور " انه اعتذر عن ثلاثة أعمال وذلك لأنه كان أحد شروط المخرج حسام علي الاعتذار عن جميع الأعمال بجانب القاهرة كابول ولكن مسلسل ياسمين صبري كان تم إمضاؤه بالفعل.









وأوضح " كريم "، أنه سوف يقوم بتصوير مسلسل " خالد بن الوليد " بطوله عمرو يوسف ولكن بعد الموسم الرمضاني والذي يقوم فيه بدور الصحابي الجليل زيد بن حارثة .









وأشار " كريم " إلى أنه يتمني أن يقوم بتقديم دور قصه حياة الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك بسبب إجماع الكثير من الناس على وجه الشبه الكبير بينه وبين الفنان أحمد زكي .





وأكد سرور ، أنه لا يوافق تماما علي اقتباس شخصية أحمد زكي في جميع المسلسلات، ويريد أن يظهر بشخصيته فقط، وذلك لأن منهج ومدرسة أحمد زكي مختلفان تماما عنه.





جدير بالذكر ان اخر اعمال كريم سرور مسلسل قمر هادي بطولة هاني سلامة و داليا مصطفي و يسرا اللوزي، تأليف إسلام حافظ، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.