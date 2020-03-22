برلماني يناشد المواطنين بالبقاء فى منازلهم: كورونا أزمة حقيقية ومش عاوزين تهوين

حذر النائب محمد العقاد، من التجمعات فى الأسواق العامة، وخطورتها على الصحة العامة لما تمثله من بيئة خصبة لنشر الفيروسات، كما انها تقوض جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وناشد عضو البرلمان، المواطنين بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العامة وتنفيذ الإجراءات الحكومية الوقائية والبقاء فى المنازل وعدم النزول سوى للضرورة القصوى، لضمان عدم انتشار الفيروس، والبعد عن التجمعات نهائيا، ومساندة الدولة فى تحقيق هذا الغرض للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.



