برلماني يناشد المواطنين بالبقاء فى منازلهم: كورونا أزمة حقيقية ومش عاوزين تهوين

حذر النائب محمد العقاد، من التجمعات فى الأسواق العامة، وخطورتها على الصحة العامة لما تمثله من بيئة خصبة لنشر الفيروسات، كما انها تقوض جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وناشد عضو البرلمان، المواطنين بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العامة وتنفيذ الإجراءات الحكومية الوقائية والبقاء فى المنازل وعدم النزول سوى للضرورة القصوى، لضمان عدم انتشار الفيروس، والبعد عن التجمعات نهائيا، ومساندة الدولة فى تحقيق هذا الغرض للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
وأكد عضو البرلمان، أن الحكومة اتخذت حزمة كبيرة من الإجراءات الوقائية، والمواطن شريك أساسى فى نجاح هذه الخطوات، وذلك من خلال تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية والالتزام بهذه التعليمات جملة وتفصيلا، محذرا من التهوين من الأمر، او التهويل، على أن يكون هناك حذر قدر المستطاع فى التعامل مع الأمر، محذرا من الأماكن التى تشهد تجمعات، وذلك لأنها تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين ولابد من إعادة النظر فى هذا الأمر، سواء الأسواق أو جميع أماكن التجمعات بشكل عام، لضمان نجاح الجهود المبذولة فى التصدى لهذا الوباء العالمى.