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أخبار العالم

ماليزيا تستعين بالجيش بعد وصول إصابات كورونا لـ 1183 حالة

الأحد 22/مارس/2020 - 01:20 م
على صالح
قررت الحكومة الماليزية نشر الجيش، اليوم الأحد، لتطبيق حظر التجوال لفترة تستمر أسبوعين بعد أن وصلت عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا لأعلى مستوى لها في الدولة.
 

وأعلنت حكومة كوالالمبور عن 9 حالات وفاة و1183 مصابا بالفيروس حتى الآن، فيما سجلت منطقة جنوب شرق آسيا أكثر من 3200 إصابة مؤكدة في المجمل .


وتعتبر ماليزيا وتايلاند من أكبر البؤر لفيروس كورونا ومن بعدها إندونيسيا وسنغافورة والفلبين.


وقال وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب في إفادة بعد بدء انتشار القوات، اليوم الأحد بحسب وكالة "رويترز"، إن البلاد استدعت الجيش بعد أن واصل البعض تحدي القيود التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء.


وأضاف "على الرغم من أن الشرطة أعلنت أن نسبة الامتثال للقيود الآن تبلغ 90 بالمئة إلا أن 10 بالمئة ليست بنسبة هينة".


وتابع "من بين الأمور التي ستقوم بها الشرطة والجيش معا وضع حواجز على الطرق. وبالمثل في الدوريات بمناطق الحضر والريف، والحفاظ على الأمن عند المستشفيات كما ستتولى إدارة المناطق المزدحمة التي قد لا تلتزم بالأوامر كالأسواق".

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