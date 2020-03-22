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رياضة

المحترفون في زمن الكورونا.. مدرب إسبانيمور الإنجليزي: بتمرن مع أولادي جانب البيت

الأحد 22/مارس/2020 - 01:10 م
إبراهيم هلهول
إبراهيم هلهول
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إسماعيل محمود
أدى انتشار فيروس كورونا إلي إيقاف الحياة في كثير من دول العالم، ومنها الأحداث الرياضية، حتى أصبحنا في فترة جفاف رياضي لم تحدث منذ عقود.

وتابع: "فيروس كورونا انتشر في معظم بلاد العالم، ونستطيع أن نسيطر عليه بالبقاء في منازلنا، لكن أعيننا وقلوبنا مع أبنائنا في الخارج من الرياضيين، والذين يشرِّفون مصر في المحافل الرياضية، لذا حرصنا علي الحديث معهم والتأكد من سلامتهم ومعرفة كيف يقضون أيامهم في ظل انتشار الكورونا.

موقع "صدى البلد"، تواصل مع إبراهيم هلهول مدرب نادي إسبانيمور الإنجليزي، والذي أكد سلامته قائلًا:"الحياة الرياضية متوقفة تمامًا وكل شئ متعلق الي يوم 30 ابريل ،بعد اجتماع رابطة المحترفين للدوري الإنجليزي البريميرليج ، نتلقى التعليمات من الاتحاد الإنجليزي عن طريق الإيميل
جميع الأندية علقت نشاطاتها،  اللاعبون يتمرنون في منازلهم، الحذر يسود المملكة المتحدة، كل الشعب الإنجليزي لديه تحد كبير بتخطي هذه الأزمة."

وأضاف هلهول:" بكل تأكيد هذه الأزمة ستؤثر علي جميع الرياضات في إنجلترا وخاصة كرة القدم ،أتمرن مع أولادي بجوار المنزل ،وأحاول الإلتزام بالتعليمات المتبعة داخل إنجلترا ، هي فكرة وثقافة المسافة الاجتماعية ، هذه الفترة العصيبة فترة أهل العلم ، حضارات ودول كبيرة تحاول وتحارب الزمان والمكان."

واختتم هلهول كلامه قائلًا:"الدوري الإنجليزي سيستكمل 30 إبريل، لديهم اجتماع في نفس ذلك اليوم لبحث آخر التطورات، مازال لدينا ما يقرب من 40 يوم، جميع الأندية تستعد ولاعبوها يتمرنون بشكل طبيعي لكن في منازلهم، الشعب الإنجليزي لديه عزيمة والدوري الإنجليزي سيتم استكماله لكن بدون جمهور على الأغلب، ليفربول متبق له مباراتان لحسم الدوري لكن مع ذلك يورجن كلوب غير مهتم ويرى صحة المواطن أهم من تتويج فريقه بالدوري، وفي الأخير إنجلترا تاريخها معروف دائمًا بالانتصار، حالة سعادة وابتسامة لرجوع الدوري الإنجليزي وتباعًا ستكون عودة مسابقات الناشئين بجميع المراحل."

يذكر أن إبراهيم هلهول هو أول مدرب مصري معتمد لدى الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويدرب فريق إسبانيمور الإنجليزي
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