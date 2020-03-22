المحترفون في زمن الكورونا.. مدرب إسبانيمور الإنجليزي: بتمرن مع أولادي جانب البيت

وأضاف هلهول:" بكل تأكيد هذه الأزمة ستؤثر علي جميع الرياضات في إنجلترا وخاصة كرة القدم ،أتمرن مع أولادي بجوار المنزل ،وأحاول الإلتزام بالتعليمات المتبعة داخل إنجلترا ، هي فكرة وثقافة المسافة الاجتماعية ، هذه الفترة العصيبة فترة أهل العلم ، حضارات ودول كبيرة تحاول وتحارب الزمان والمكان."
واختتم هلهول كلامه قائلًا:"الدوري الإنجليزي سيستكمل 30 إبريل، لديهم اجتماع في نفس ذلك اليوم لبحث آخر التطورات، مازال لدينا ما يقرب من 40 يوم، جميع الأندية تستعد ولاعبوها يتمرنون بشكل طبيعي لكن في منازلهم، الشعب الإنجليزي لديه عزيمة والدوري الإنجليزي سيتم استكماله لكن بدون جمهور على الأغلب، ليفربول متبق له مباراتان لحسم الدوري لكن مع ذلك يورجن كلوب غير مهتم ويرى صحة المواطن أهم من تتويج فريقه بالدوري، وفي الأخير إنجلترا تاريخها معروف دائمًا بالانتصار، حالة سعادة وابتسامة لرجوع الدوري الإنجليزي وتباعًا ستكون عودة مسابقات الناشئين بجميع المراحل."
يذكر أن إبراهيم هلهول هو أول مدرب مصري معتمد لدى الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويدرب فريق إسبانيمور الإنجليزي