لمخالفتهم قرار الحظر.. محافظ كفر الشيخ يقرر إغلاق 16 محلاً

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملة غلق المحلات والأنشطة المخالفة لمواعيد الحظر لمجابهة فيروس "كورونا" برئاسة اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ.





يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية والأنشطة المدرجة فى كافة محافظات الجمهورية، بداية من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا ضمن جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا.





وأصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم ( 344 ) لسنة 2020م، لغلق 15 محلًا من المحال العامة للمخالفين بمدينة كفرالشيخ و غير الملتزمين بقرار مجلس الوزراء رقم 739 / 2020 لمدة 3 أيام كإنذار ، مؤكدًا في حالة تكرار المخالفة للمحال المذكورة تُغلق إداريًا لمدة شهر.





كما قرر محافظ كفرالشيخ، إغلاق محل "ح.ر" بشارع النبوي المهندس إداريًا لمدة شهر لمزاولة النشاط بدون ترخيص ومخالفة قرار مجلس الوزراء، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية وذلك بهدف مُحاصرة انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين.





ووجّه محافظ كفرالشيخ، تعليماته إلي جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف أحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية علي مدار اليوم للحالة العامة فى الشوارع، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.