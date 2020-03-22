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مرأة

احم نفسك من كورونا.. طريقة عمل الفول فى البيت أحلى من المحلات

الأحد 22/مارس/2020 - 01:11 م
تدميس الفول
تدميس الفول
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لمياء الياسين
بعد انتشار عدوى كورونا والمخاوف من إمكانية انتقال العدوى بطرق مختلفة أبرزها عدم المحافظة على نظافة اليدين إليك طريقة تدميس الفول فى البيت.


إليك طريقة تدميسه وتكات الطهى كالمحترفين للشيف إلهام فتحى عضو جمعية الطهاة المصريين

-للتخلص من مرارة الفول عليك نقعه مدة لا تقل عن 8 إلى 12 ساعة

-يجب الحرص على إضافة عصير الليمون إلى الفول ليستفيد الجسم من الحديد الموجود فيه

 -يجب التأكد من ملء نصف الدماسة فقط بالحبوب والنصف الآخر يملأ بالمياه 

-يوضع لكل كوب من الفول ملعقة كبيرة من الإضافات مثل العدس والأرز والطماطم  يترك الفول للتدميس على نار متوسطة حتى يغلي جيدًا مرة واحدة
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