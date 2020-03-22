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محافظات

تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي لـخدمة 25 ألف مواطن بالوادي الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد 22/مارس/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة أفضل للمواطنين بالقرى الفقيرة والنائية ودعم الحالات الأولى بالرعاية .

وأعلن الزملوط أن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع وزيرا التنمية المحلية والإسكان لتنفيذ 5 مشروعات صرف صحى بمحافظة الوادى الجديد لخدمة حوالى 25 ألف مواطن فى قرى على بن أبى طالب ودرب الأربعين والشيخ مرزوق وعائشة عبدالرحمن والصحوة .

ونوه الزملوط إلى أن هذه المشروعات تاتى ضمن المرحلة الاولى التى تنفذها المحافظة على اراضيها حيث سيتم تنفيذ كافة مشروعات المرافق تباعا على مستوى القرى والمناطق التى تم ادارجها ضمن مبادرة حياة كريمة .

وأشار الزملوط إلى أنه تم تكليف رؤساء المدن والقرى لحصر الحالات الفقيرة والاولى بالرعاية بالاضافة الى ذوى الاحتياجات الخاصة والأميين واعداد قاعدة متكاملة باسمائهم لتقديم الدعم الكامل لهم فى اى وقت وتسهيل الوصول اليهم.

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