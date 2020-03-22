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محافظات

الوادي الجديد تزيل منزلين آيلين للسقوط في الخارجة

الأحد 22/مارس/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بإزالة منزلين آيلين للسقوط ومشيدين بالطوب اللبن وذلك ضمن الإجراءات التى تقوم بها الوحدة المحلية لحماية المواطنين وإزالة الأخطار عنهم .

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة، إن الوحدة المحلية تواصل اعمال ازالة المنازل الايلة للسقوط  التى تتوسط الأحياء السكنية وتهدد حياة المارة والمواطنين  .

وأضاف الطماوى أنه تمت إزالة منزلين أحدهما مملوك لاحد المواطنين والاخر ملكيته للوحدة المحلية  ، مضيفا إن رئاسة المركز تواصل ايضا اعمال خطة التنمية المحلية الموحدة التى تشمل توصيل المرافق والكهرباء وتحسين البيئة ورصف الطرق الداخلية .

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