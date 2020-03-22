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متى تستخدم الكمامات؟..الصحة تجيب..فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور وجدى امين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن إجراءات الترصد لفيروس كورونا المستجد للعائدين من الخارج تتم بشكل جيد، خاصة للعائدين من الخارج والعمرة، لافتًا إلى أن عدد الحالات الإصابة فى مصر تراجعت بشكل ملحوظ، مؤكدًا ان عدد الوفيات فى مصر 10 حالات فقط.


وأضاف وجدى أمين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن تراجع اعدد الماصبين والفيات فى مصر يجعلنا نستبشر خيرًا، لحصر الفيروس فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض ملحوظ فى عدد الحالات المكتشف إصابتها بفيروس كورونا فى الفترة الاخيرة خاصة مع الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة بالتعاون مع المواطنين.

وتابع أن التهويل الزائد عن اللزوم ليس فى مصلحة حركة وباء كفيروس كورونا، ولكن يجب اتباع التعليمات التى تصدر من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، ويجب الالتزام بها وعدم الاستهانة بها، وعدم الانصياع وراء الشائعات التى تخلق جو من الازمات المتكررة.

وأشار إلى أن الشائعات تخلق شوشرة وبلبلة بين المواطنين، ناصحًا بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والسعال فى الكوع، والاهتمام بالنظافة الشخصية المستمرة وغسل الإيدين وتنظيف الاسطح والتخلص من النفايات بطريقة آمنة.

وأكد ان استخدام الماسكات يتم استخدامه فى حالات التجمعات فقط، أو خلال التعامل مع الحالات المرضية فقط، وليس طوال اليوم، مضيفًا أن استخدام الكمامة يتم لمرة واحدة فقط.
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